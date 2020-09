CDU in Remscheid : Enttäuscht vom Vorstand zieht sich Alexa Bell zurück

Alexa Bell bleibt aber Mitglied der CDU. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Alexa Bell, die Spitzenkandidatin der CDU für das Amt des Oberbürgermeisters, wird kein Mitglied im neu gewählten Rat sein. Am Montag erklärte sie, ihr Mandat nicht antreten zu wollen.

Sie war über die Reserveliste eingerückt. In ihrem Wahlkreis Kremenholl erzielte sie ein achtbares Ergebnis, doch die SPD gewann das Direktmandat.

Als Grund nannte Bell in einer persönlichen Erklärung den Mangel an Unterstützung und Wertschätzung von einigen Mitgliedern der Partei. „Ausschlaggebend für meine Entscheidung ist nicht das Wahlergebnis. Wer in der Politik nicht verlieren kann, hat dort nichts zu suchen. Demokratische Entscheidungen sind ohne Ausnahme zu akzeptieren. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind für mich zum einen die Zusammensetzung der künftigen Fraktion, und zum anderen der Verlauf des gestrigen Abends“, heißt es in der Erklärung.

Bell wünscht sich eine dringende Veränderung innerhalb der CDU. Die CDU hat bis Anfang Februar gewartet, um einen eigenen Kandidaten gegen Oberbürgermeister Mast-Weisz aufzustellen. Beobachter hatten entweder mit Lenneps Bezirksbürgermeister Markus Kötter oder dem CDU-Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven gerechnet. Doch beide Politiker warfen ihren Hut nicht in den Ring. Als stärkste Fraktion im Rat ohne Kandidaten anzutreten, das war für Alexa Bell, die seit 21 Jahren als Kommunalpolitikerin aktiv war, keine Alternative. Sie trat an. In dem Wissen, was intern wie extern auf sie zukomme.