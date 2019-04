Interview Carmen Bartl-Zorn : Bewerber sind anders als früher

Remscheid Carmen Bartl-Zorn, zuständig für die Ausbildung bei der IHK, ist zufrieden mit dem Bewerber-Dating.

Bartl-Zorn Ein guter Bewerber sollte Mathematikverständnis haben, der Sprachgebrauch sollte gut sein, aber er sollte auch über Tugenden verfügen wie Belastbarkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Motivation. Wer diese Faktoren hat, der bekommt auch einen Platz, auch wenn er nicht so gute Noten in Mathe und Deutsch hat. Dann sagen die Firmen: Das bekommen wir hin. Das Bewerber-Dating dient auch dazu, als Persönlichkeit und als Typ zu überzeugen.

Bartl-Zorn Nein. Überhaupt nicht. Wenn es passt und die Chemie stimmt, dann werden viele Ausbildungsplätze besetzt, egal ob Mädchen oder Junge. Ich war auch überrascht, dass so viele gekommen sind. Wir sind in diesem Jahr einen Monat später als voriges Jahr. Wir haben eine Rekordbeteiligung in diesem Jahr. Ich habe gedacht, alle Ausbildungsplätze seien Anfang April so gut wie besetzt. Wenn wir am 3. Juni in Remscheid unseren Tag der Ausbildungschance anbieten, bin ich sicher, dass wir ebenfalls eine gute Resonanz haben werden. Wir stehen weiter vor der Herausforderung, die freien Ausbildungsplätze zu besetzen.