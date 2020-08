Busverkehr in Remscheid : Tickets gibt es wieder beim Fahrer

Remscheid Seitdem die Schulen wieder ihren Regelbetrieb aufgenommen haben, fahren die Busse vor allem in den Morgenstunden gut gefüllt zu ihren Stationen. Bei den Stadtwerken sind ein paar E-Mails von Eltern eingegangen, die nachfragen, warum denn nicht mehr Busse unterwegs sind.

Laut Armin Freund, Leiter des Verkehrsmanagements, haben die Stadtwerke ihre gesamte Flotte an Fahrzeugen im Einsatz. „Wir können die Kapazität nicht erhöhen“, sagt er. Berechnungen der Stadtwerke zufolge könnten in einem Solo-Bus nur zwölf Fahrgäste transportiert werden, um einen Abstand von 1,5 Metern zu gewährleisten. Ein normaler Bus verfügt über Platz für 70 Fahrgäste. Der ÖPNV müsste seine Busflotte versechsfachen, um diese Abstandsvorgaben einhalten zu können. Dazu ist keiner imstande.

Die Stadtwerke verweisen noch einmal darauf, dass in den Bussen eine Maskenpflicht herrscht. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, werden die Busse in kurzen Intervallen gereinigt. Außerdem sei man bemüht, für ausreichend frische Luft in den Fahrzeugen zu sorgen. 7000 Schüler fahren in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr zu ihren Schulen. 74 Busse sind auf der Strecke, zuzüglich der Busse von Partnerunternehmen. In der Stoßzeit gebe es einen Zehn-Minuten-Takt. Freund empfiehlt auf manchen Strecken einen Bus früher zu nehmen, um den Andrang etwas zu entzerren.