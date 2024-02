Tat in Burscheid Einbruch in Handyladen - Täter fliehen mit Remscheider Auto

Lautes Krachen hat in der Nacht zu Montag eine Anwohnerin aufgeschreckt: Gegen 3 Uhr wurde in Burscheid in einen Handyladen eingebrochen. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Sie gab an, lautes Krachen gehört und zwei Personen an dem Geschäft an der Hauptstraße gesehen zu haben. Die unbekannten Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein und entwendeten Mobiltelefone aus dem Inneren des Geschäfts.