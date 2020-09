Bundesweiter Warntag : Auch in Remscheid heulen die Sirenen

Auch in Remscheid heulen die Sirenen

Remscheid Beim ersten bundesweiten Warntag heulen am Donnerstag auch in Remscheid die Sirenen. Unter dem Motto „Wir warnen Deutschland“ wird es um 11 Uhr einen Probealarm geben. Die Feuerwehr Remscheid beteiligt sich mit 25 Einsatzkräften.

Nach dem landesweiten Warntag in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen beiden Jahren hat die Innenministerkonferenz beschlossen, jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag durchzuführen. Bei der Premiere des bundesweiten Warntages werden zeitgleich die fest stationierten und mobilen Sirenen der einzelnen Landkreise und Kommunen mehrere Probealarme geben. Auch Remscheid macht mit, teilte die Stadt nun mit.