Bürgersprechstunde in Remscheid-Lennep : „Straßen werden immer schlimmer“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ingo Schäfer war am Samstag zu einer Bürgersprechstunde in der Lenneper Altstadt unterwegs. Bemängelt wurde der Zustand der Straßen und der viel zu langsame Ausbau der digitalen Infrastruktur. Auch der Verkehr in der Lenneper Altstadt wurde thematisiert, wobei Schäfer dazu – ob die Altstadt eine Autofreie-Zone sein sollte oder nicht – noch keine eindeutige Meinung zu haben scheint: „Wenn man abends in der Außengastronomie der Altstadt sitzt, ist man sicherlich froh, wenn kein Auto vorbeifährt. Andererseits ist eine Symbiose zwischen Fußgänger und Autofahrer für die Altstadt bestimmt sinnvoll.“