Ansichtssache : Nicht nur die üblichen Verdächtigen

Meinung Die neue digitale Beteiligungsplattform der Stadt Remscheid fürs Mobiltelefon macht das Mitreden für die Bürgerinnen und Bürger einfacher.

Als die Verwaltung 2015 überlegte, wie man die Remscheider über das Millionenprojekt DOC in Lennep auf dem Laufenden halten kann, lud die Verwaltung Johannes Busmann von der Uni Wuppertal ins Rathaus ein. Der Kommunikationswissenschaftler hatte die Schwebebahn-Stadt bei der Infokampagne rund um den Umbau des Bahnhofsumfeldes in Elberfeld beraten. Sein Spitzname: der Döppersberg-Flüsterer.

Vieles von dem, was danach im Internet passiert ist, gibt Busmann recht. Was rund um die Corona-Pandemie auf Facebook oder Twitter gepostet wurde, war und ist erschreckend und abstoßend.

Wenn die Stadt nun sieben Jahre danach eine digitale Beteiligungsplattform für das Mobiltelefon an den Start bringt, um mehr Bürger zum Mitreden auch in Fragen der Stadtentwicklung zu animieren, ist das dennoch ein richtiger Schritt. Und ein überfälliger. Denn er bietet die Chance, die Zahl derjenigen, die sich einbringen und mitreden wollen, größer zu machen und so ein schärferes Meinungsbild zu bekommen. Wer regelmäßig die analogen Formate der Bürgerbeteiligung besucht, trifft meist den gleichen kleinen Kreis. Ein paar Bürger, von denen die Mehrzahl ein Projekt verhindern will – und dazu ein paar Politiker.