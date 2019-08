Thema in der BV Lüttringhausen : Bürger für den Stadtwaldteich

Remscheid Die Bezirksvertretung Lüttringhausen hat ihre Unterstützung zugesagt.

Allein in den letzten vier Tagen hat Heiko Müller sechs tote Fische aus dem Stadtwaldteich an der Olper Höhe geborgen. „Der Teich verlandet immer mehr“, bemängelte er in der Fragestunde für Einwohner in der Sitzung der Bezirksvertretung.

Das möchte der engagierte Bürger nicht einfach so hinnehmen. Wie viele andere, verbindet er mit dem Gewässer Kindheitserinnerungen. Er nutzt die Umgebung nun zur Erholung und Spaziergängen. In den vergangenen drei Wochen hat er gemeinsam mit seiner Frau Brigitte Müller 445 Unterschriften für den Erhalt des Gewässers gesammelt. Carsten Felsche, der mit Frau Bettina aus Wermelskirchen an die Olper Höhe gekommen war, ist einer der Unterstützer. Er war früher Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lüttringhausen und erinnert sich noch gut an die Übungen am Teich.