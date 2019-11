Workshop zur Remscheider Innenstadt : Bürger reden mit beim Sicherheitskonzept

Remscheid Insgesamt 100 Teilnehmer können im Januar an einem Quartier-Workshop für die Innenstadt teilnehmen.

Wie ist es um Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt bestellt? Wo sind dunkle Ecken, die man lieber meidet? Wie steht es um die Sauberkeit auf den Straßen und in den Parks sowie um die Umgangsformen im täglichen Miteinander? Was ist wichtig für die Lebensqualität im Quartier und wie könnte man sie verbessern?

Mit insgesamt 100 Bürgern will die Stadtverwaltung Anfang des kommenden Jahres zu diesem Thema bei einem sogenannten „Quartier-Workshop“ ins Gespräch kommen. Die Ergebnisse des Treffens sollen in das neue Handlungskonzept Sicherheit und Ordnung einfließen, mit dessen Erstellung der Rat die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr beauftragt hat.

Eine weitere Zielgruppe sind Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums und der Albert-Einstein-Gesamtschule. Bis zu zehn Plätze können sie im Workshop besetzen. Per Aushang wird das Thema in den beiden Schulen bekanntgemacht. Die gleiche Quote gilt für Kunden der Geschäfte in der Innenstadt. Durch Aushänge im Allee-Center und anderen Geschäften sollen sie angesprochen werden.