Buckelpiste in Remscheid-Lennep Sanierung des Schneppendahler Wegs ist für 2026 geplant

Seine Stimme am Telefon klingt verärgert. „Ich möchte wirklich mal wissen, wann hier am Schneppendahler Weg endlich mal etwas passiert. Die Fahrbahndecke gleicht einem Flickenteppich“, erklärt Wolfgang Järschel, der sich als langjähriger BM-Leser nun an die Redaktion wendet – in der Hoffnung, sich auf diesem Weg öffentlich mehr Gehör zu verschaffen: „Das kann es doch wohl nicht sein, dass immer nur mal notdürftig Löcher verschlossen werden. Was ist denn mit der Verkehrssicherheit?“