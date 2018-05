Remscheid: Brückentag!

Remscheid 121 Jahre alt, 107 Meter hoch und 465 Meter lang: Die Müngstener Brücke ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. Dabei hat aber nicht nur das denkmalgeschützte Bauwerk einiges zu bieten.

Auch der darunter liegende Brückenpark zieht seit Jahren viele Besucher an. Müngsten ist immer eine Reise wert - nicht nur an Brückentagen wie dem heutigen Fronleichnamstag.

Was in Zukunft noch zusätzliche Bedeutung erlangen könnte. Schließlich bemühen sich unter anderem die drei bergischen Großstädte Solingen, Remscheid und Wuppertal seit geraumer Zeit darum, die Müngstener Brücke zu einem Unesco-Weltkulturerbe zu machen. Im Zusammenspiel mit ähnlichen Stahl-Brücken in ganz Europa soll dieses Ziel in einigen Jahren erreicht werden.