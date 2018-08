Baustelle : Brückenarbeiten dauern bis 2019

Remscheid Die Brücke Mebusmühle hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Regelmäßig sind darum Arbeiten an dem Bauwerk nötig. Die aktuellen Reparaturen werden rund drei Millionen Euro kosten.

Die Autobahnbrücke, die in Höhe Mebusmühle den Lüffringhausener Bach und das Tal zwischen den beiden Höhen überspannt, wird an der Oberfläche seit Monaten saniert – das bekommen alle Autofahrer mit, die aus Remscheid Richtung Köln oder in umgekehrter Richtung fahren. Dafür gibt es Einschränkungen der Spurbreiten und Geschwindigkeit.

Dass sich darunter auch einiges tut, sieht eigentlich nur, wer von der Kreisstraße 3 in Richtung Talsperre fährt und den gelben Bauwagen an der Brücke wahrnimmt. Die Brücken, über die die Autobahn A 1 verläuft, haben allesamt rund 80 Jahre auf dem Buckel – in ihrer Ur-Version. An die Brücke Mebusmühle ist in den 1970er-Jahren schon einmal „angebaut“ worden.

Seinerzeit kam auf der Südostseite (Blickrichtung Wermelskirchen) ein Neubau hinzu mit zwei Fahrstreifen, die damals nicht zuletzt die Situation des Abfahrens (Richtung Remscheid) und Auffahrens (Richtung Wermelskirchen) auf und von der Rast- und Tankanlage entspannt haben. Und bei Brücken sei es eben auch so wie bei allen unseren Wohn- und sonstigen Häusern, sagt Rudolf Klopstein, der Projektleiter: „Man muss immer etwas daran tun.“

Das bei einer Bundesautobahn umso mehr, als sich die Belastung seit Jahren konstant nach oben bewegt – quantitativ wie qualitativ. Das heißt die Zahl der Last- und Schwerlastwagen auf den Autobahnen steigt ebenso wie das Gewicht der Vehikel. Die sogenannten Megaliner werden nicht das Ende der Entwicklung markieren. Die aktuellen Reparaturen werden insgesamt rund drei Millionen Euro kosten.

Die „neue“ Brücke aus den 1970er-Jahren ist auf nur 60 Zentimeter breite Pfeiler gebaut, wobei die Pfeiler in etwa die Breite der beiden Fahrstreifen auf dem Bauwerk haben. Sechs Pfeiler gibt es, das macht sieben Brückenfelder. Beim letzten Pfeiler in Blickrichtung „Remscheider Berg“ gibt es keine Lager, weil die Fahrbahn hier – am Ende der Brücke – aufliegt. Auf allen anderen Pfeilern liegen jeweils fünf Lager.



Die – und die Widerlager – müssen erneuert werden. Problem Nummer eins: Die Maße sind vorgegeben und individuell. Das führt zu Lieferengpässen und Verzögerungen. Nummer zwei: Um die Lager in einer Längsreihe nach und nach auswechseln zu können, muss die Fahrbahn um einen Zentimeter angehoben werden. Das geht nicht bei einer dreistreifigen Volllast auf der Autobahn, sondern nur bei einer Minderung der Last um einen Fahrstreifen. Die Autobahn wird während der Maßnahme zweistreifig.

Eigentlich hätte das bis November über die Bühne sein sollen. Aber weil die Lager Spezialanfertigungen sind, „hätten wir bis November – mutmaßlicher Wintereinbruch – nur ein Viertel geschafft“, erläutert Klostein, „das heißt, die A 1 wäre an dieser Stelle viele Wochen lang zweistreifig geblieben“. Also findet dieser Austausch erst im kommenden Jahr statt – ab dem Frühjahr, wenn es stabile Wetterprognosen geben kann.

Deutlich früher – nämlich Anfang September – ist vorgesehen, die Erneuerung der Brückenentwässerung abzuschließen. Von der Fahrbahn führen Guss-Fallrohre bis an den Fuß der alten Pfeiler – die sind allerdings durchgerostet. Die werden ausgetauscht. Zudem wird das Oberflächenwasser in ein großes Rohr geführt, das an der Unterseite des Fahrbahnrandes (A 1) verläuft und mit in das neue Regenüberlaufbecken am Parkplatz auf der anderen Straßenseite der Talstraße in Richtung Freibad entwässert wird.