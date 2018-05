Staatsbürgerschaft: Briten müssen sich sputen

Remscheid Britische Staatsangehörige, die in Remscheid leben und darüber nachdenken, zusätzlich auch die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, sollten nicht mehr allzu lange mit ihren Antrag auf Einbürgerung warten. Darauf macht Markus Wewer vom Fachdienst Zuwanderung aufmerksam.

Mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union verfällt die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft. Zwar ist es bis zum offiziellen Termin des "Brexits", dem 29. März 2019, noch etwas hin. Entscheidend sei aber nicht der Tag der Antragstellung, sondern der tatsächliche Vollzug der Einbürgerung. Zwei Monate sollte man mindestens für dieses Verfahren einplanen, sagt Wewer. Seit der Brexit auf der Insel beschlossen wurde, ist die Zahl der Anträge auf doppelte Staatsbürgerschaft in Remscheid angestiegen. 2016 waren es fünf, im vergangenen Jahr acht Fälle. In den beiden Jahren zuvor gab es keinen einzigen Antrag. Noch weitere 46 Remscheider mit britischer Staatsangehörigkeit haben die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, sagt Wewer.

