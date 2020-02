Nach Brand im Zoo-Markt in Lennep : Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Lennep Am 4.Januar brannte ein Zoo-Markt in Lennep, über 100 Kleintiere starben. Die Polizei vermutet inzwischen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Am 4.Januar war der Zoo-Markt in Lennep in Brand geraten. Der Gebäudetrakt brannte aus, über 100 Tiere starben in den Flammen. Nur wenige konnten gerettet werden, das Gebäude ist nicht mehr nutzbar.