Brand in Remscheid mit vier Verletzten Großeinsatz für die Feuerwehr

Am Samstag wurde die Remscheider Feuerwehr gegen 10.25 Uhr nach eigenen Angaben zu einem Wohnungsbrand in der Fischerstraße alarmiert. Es rückten der Löschzug der Berufsfeuerwehr mit der Freiwilligen Löscheinheit Nord aus. Anfangs war noch unklar, ob sich Personen in der betroffenen Wohnung befanden. Es wurde den Einsatzkräften aber mitgeteilt, dass sich noch vier Kinder in der Brandwohnung befinden sollten.