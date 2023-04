Brand in Remscheid Nächtliches Feuer in Dachgeschoss

Remscheid · Die Feuerwehr Remscheid wurde in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Kippdorfstraße alarmiert. Es wurden Drehleitern in Stellung gebracht.

11.04.2023, 09:49 Uhr

Der Notruf ging am Dienstag, 11. März 2023, gegen 1.40 Uhr bei der Feuerwehr Remscheid ein. Die Bewohner des Eckhauses in der Kippdorfstraße konnten sich laut Einsatzleiter Christoph Laddach rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude auf weitere Personen und Drehleitern wurden in Stellung gebracht. Der Brand war schnell gefunden und unter Kontrolle. Die Deckenverschalung musste geöffnet und Zwischenräume des Dachstuhls mit Wärmebildkameras kontrolliert werden. Die Person aus der Brandwohnung wurde zur weiteren Abklärung ins Sana Klinikum verbracht, eine Kohlenmonoxid-Messung war unauffällig verlaufe. Die weiteren drei Personen aus dem Wohnhaus konnten vor Ort verbleiben.

(irz)