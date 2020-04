Einsatz in Lüttringhausen : Brand im Tannenhof: Bewohnerin erleidet Rauchvergiftung

Die Feuerwehr hatte in der Nacht zum Mittwoch einen Einsatz im Tannenhof. Foto: dpa/Marcel Kusch

Lüttringhausen Bei einem Brand in einer Kellerwohnung in einem Wohnhaus auf dem Gelände der Stiftung Tannenhof erlitt die Bewohnerin in der Nacht zum Mittwoch eine Rauchvergiftung.

Ein brennendes Sofa hatte die Feuermelder gegen 23.20 Uhr ausgelöst. Weitere Möbelstücke fingen danach Feuer. Die Feuerwehr spricht in einer Pressemitteilung von einer „bisher unbekannten Brandursache.“ Die aus dem Schlaf gerissenen Bewohner anderer Wohnungen im Haus hatten die Feuerwehr alarmiert. Sie berichteten dabei von starker Rauchentwicklung,

Die Frau aus der Brandwohnung konnte sich eigenständig ins Treppenhaus retten. Dort kümmerte sich der Rettungsdienst um sie und brachte sie aufgrund einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Eine weitere Person wurde vor Ort versorgt. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt. Einige waren ins Freie geflüchtet, andere blieben in ihren Wohnungen.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff und vertrieb den Qualm aus dem Treppenhaus. Bis auf die beiden Kellerwohnungen ist der Rest des dreistöckigen Gebäudes weiterhin bewohnbar.