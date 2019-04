Bornstal in Remscheid : Nachwuchs für die farbigen Bergschafe

Reinshagen Im Bornstal sind jüngst 33 Lämmer geboren worden. Sie mischen die Herde von Klaus-Louis Hanne ordentlich auf.

Zwei Geburten stehen in den nächsten Tagen noch an. Und so wie Klaus-Louis Hanne seine Herde in diesen Tagen besonders im Blick hat, ist auch Leitschaf Patricia besonders aufmerksam. So wie in jener Nacht, als sie plötzlich zu rufen begann. „Ich dachte noch: Die kann doch nicht mitten in der Nacht nach Futter schreien“, erzählt der Schäfer. Und als er sich dann trotzdem auf den Weg zur Wiese machte, entdeckte er, was Patricia längst gespürt hatte: Eines der Mutterschafe kämpfe mit der Geburt ihres Nachwuchses. „Dann habe ich in Windeseile den Hebammenkoffer geholt und geholfen“, sagt Hanne. Das Lämmchen wurde gerettet. Und Patricia gab Ruhe. „Das sind diese Momente, in denen du weißt, wofür du das alles hier machst“, sagt Klaus-Louis Hanne, der in all den Jahren schon rund 10.000 Lämmer auf die Welt kommen sah. „Aber es ist etwas Besonderes geblieben“, sagt er, „wenn du den ersten Atemzug begleitest und das Herz schlagen spürst“.