Die Bökerhöhe in Remscheid : Eine Siedlung feiert ihr 100-Jähriges

Remscheid Sandra Rocoll-Wirths und Werner Ballsieper haben zum Jubiläum der Bökerhöhe in Remscheid ein Buch mit ­Anekdoten, Bildern und Dokumenten zusammengestellt.

Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn ein Ortsteil seine 100-Jahr-Feier begehen kann. Noch besonderer ist es allerdings, wenn in diesem Ortsteil aus diesem Anlass nicht nur ein großes Fest gefeiert wird, sondern auch ein großformatiges Buch mit Geschichten und Geschichtchen sowie jeder Menge alter und neuer Bilder zusammengestellt wurde. „Das Buch zur Bökerhöhe – Ein Jahrhundertwerk“ heißt das Buch, das federführend von Sandra Rocoll-Wirths und Werner Ballsieper zusammengestellt wurde. „Und gerade pünktlich zum Sommerfest am kommenden Wochenende fertig geworden ist – auch wenn es zwischenzeitlich so gar nicht danach ausgesehen hat“, wie Sandra Rocoll-Wirths schmunzelnd sagt. Werner Ballsieper ergänzt: „Eine 100-Jahr-Feier ist ja schon etwas Besonderes. Bei unseren anderen Jubiläen – zum 50-Jährigen oder 75-Jährigen haben wir Festschriften veröffentlicht, die allerdings zur Hälfte aus Werbung bestanden. Das ist bei dem neuen Buch nicht der Fall – da haben wir auf Werbung verzichtet.“

Und zwar aus dem simplen Grund: „Wir wollten ein ganz besonderes Buch machen“, sagt Ballsieper. Das ist den beiden Anwohnern der Siedlung, für die am 13. August 1922 der Grundstein gelegt wurde, auch fraglos gelungen. Es sei viel Arbeit gewesen, die ein gutes Dreivierteljahr Zeit gekostet habe. „Wir haben die ersten Überlegungen dazu im Herbst des Vorjahres angestellt“, sagt Rocoll-Wirths. Sie ergänzt: „Witzigerweise haben wir beide, unabhängig voneinander, den gleichen Gedanken gehabt.“ Zunächst sei die Arbeit an dem Buch ein wenig unstrukturiert gewesen. „Aber irgendwann haben wir den Faden gefunden und dann ging es eigentlich recht flott voran“, sagt Werner Ballsieper.

Programm Das Sommerfest wird am Freitag um 18 Uhr eröffnet, abends gibt es den großen Fackelzug und Livemusik mit der Band „2 Opticals“. Am Samstag ist um 15 Uhr die offizielle Feierstunde mit geladenen Gästen, am Abend spielt die Band „Breitband“ Rock- und Pop-Coversongs und es gibt Cocktails. Am Sonntag ist um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst, ehe es mit dem Sommerfesttreiben weitergeht.

Siedlung Die Bökerhöhe ist die älteste Stadtrandsiedlung in Remscheid und wurde am 13. August 1922 vom Remscheider Unternehmer Moritz Böker als Firmensiedlung gegründet.

Für das Buch seien die beiden, die von fünf weiteren Anwohnern unterstützt wurden, sprichwörtlich von Haus zu Haus gegangen, um Fotos, Geschichten und Anekdoten zu sammeln. „Wir waren aber auch bei Viola Meike im Stadtarchiv, wo wir auch eine ganze Menge an Informationen gefunden haben“, sagt Sandra Rocoll-Wirths. Auch mit ehemaligen Einwohnern der Bökerhöhe hätten sie gesprochen. „Ein wichtiger Anlaufpunkt in der Siedlung war für die Einwohner die Gaststätte ‚Zur Eschbachquelle‘ – die aber zu meiner Zeit nur als ‚Bei Jakoby‘ bekannt war“, sagt sie. Von den ehemaligen Betreibern habe sie sehr viele Informationen bekommen.

Wie es ganz oft der Fall ist – wenn man einmal mit der Arbeit an einem Projekt begonnen hat, das einen fesselt, könnte man praktisch ewig weitermachen. So auch im Fall des „Jahrhundertwerks“, das es beim Jubiläums-Sommerfest am kommenden Wochenende für 14 Euro zu kaufen geben wird. „Wir sind eigentlich gar nicht fertig geworden. Aber irgendwann. mussten wir einen Schlussstrich ziehen – schließlich musste das Manuskript ja auch noch gedruckt werden“, sagt Sandra Rocoll-Wirths. Sie habe schon überlegt, ob sie nicht am Sommerfest die Bestellungen sammeln und das Buch in Ruhe fertigstellen sollten. „Aber Werner hat mich darin bestärkt, dass wir pünktlich fertig werden müssen“, sagt sie lachend.