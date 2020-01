Thriller aus Remscheid : Fantastische Geschichte vor heimischer Kulisse

Sein erster Roman war noch „eine Auftragsarbeit“, sagt Hagen Thiele. Der Lüttringhauser Gardez-Verlag fragte den Remscheider, der zu zwei Krimi-Anthologien des Verlages Geschichten beigesteuert hatte, ob er einen Fußballkrimi verfassen könne.

Mittlerweile hat Thiele, der viele Jahre als freier Mitarbeiter für die Bergische Morgenpost arbeitete und sich dabei vor allem in der bergischen Musikszene tummelte, die Vorteile des Selbstverlages schätzen gelernt. Schon sein zweiter Roman, der Fantasy/Horror-Thriller „Bluttinte“ erschien in Eigenregie und auch sein jüngstes Werk „Die Pflicht“ kann bei Amazon geordert werden. Im Gespräch mit der BM hebt Thiele die Freiheiten hervor, die diese Methode eröffnet. Während Verlage Autoren auf die Gestaltung des Buchcovers selten Einfluss erlauben, war Thiele hier völlig frei. Im Internet fand der Remscheider das Bild eines asiatischen Künstlers, das ideal zur Geschichte passte. Auch kann er nun das Buch zeitgleich als E-Book (3,99 Euro) Taschenbuch (12,99) und Hardcover (20,99) anbieten. Die Druckmaschinen springen erst an, wenn Bestellungen vorliegen. Das ist ganz nebenbei umweltschonender.