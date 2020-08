Ansichtssache in Remscheid : Bis zur Fahrradstadt Remscheid ist es ein weiter Weg

Meinung Remscheid Das Radverkehrskonzept soll auch das Radeln zwischen den drei Zentren der Stadt attraktiver machen. Der Teufel steckt aber wie so oft im Detail.

Die Grünen haben nicht nur deshalb auf einen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl verzichtet, weil sie die Zusammenarbeit mit dem erneut antretenden Amtsinhaber Burkhard Mast-Weisz (SPD) so schätzen und „BMW“ auch persönlich so gut leiden können.

Das politische Gewicht, dass sie mit dem Rückenwind der für sie sehr gut (und für die SPD sehr schlecht) gelaufenen Europawahl im vergangenen Jahr mit in die Verhandlungen mit der SPD eingebracht haben, haben sie sich aufwiegen lassen in politischem Einfluss und konkreten Zusagen.

Ein Blick ins Kommunalwahl-Programm zeigt, dass eine andere Verkehrspolitik bei den Grünen für die kommende Wahlperiode weit oben auf der Agenda steht. Verständlich also, dass Spitzenkandidat David Schichel nicht zulassen will, dass das von seiner Partei forcierte Radverkehrskonzept gleich in der Anfangsphase der praktischen Umsetzung im kommunalpolitischen Klein-Klein zerbröselt wird.

Und gut abgewogen. Dass der Oberbürgermeister die Umweltspur (der Begriff ist durch das umstrittene Experiment in der Landeshauptstadt Düsseldorf schon reichlich negativ besetzt) im Bereich Zentralpunkt einkassierte, bevor sie in die Gremien kam, hat gute Gründe. Diese beiden Spuren würden den Busverkehr an diesem Knotenpunkt sicher beschleunigen und als Mitnahmeeffekt den Radlern auf einigen hundert Metern mehr Platz bescheren. Der Ausbremseffekt auf den restlichen Verkehr vor allem am Nadelöhr Burger Straße wäre aber wohl immens.