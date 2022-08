Betrügereien per WhatsApp in Remscheid : Falscher „Sohn“ bittet um Geld

Remscheid Betrügerische WhatApp-Nachrichten kursieren derzeit auch in Remscheid. Die Polizei rät den davon Betroffenen: Bloß kein Geld bezahlen.

Von einem dreisten Betrugsversuch per WhatsApp-Nachricht berichten Mitarbeiter einer Firma in Remscheid im Gespräch mit unserer Zeitung. Am Donnerstagmittag meldete sich eine Person über den Nachrichtendienst auf ihren Handy, die sich als ihr Sohn vorstellte. Der Einstieg: „Ich habe ein Problem, Papa“. Die Angeschriebenen wurden gebeten, am selben Tag zwei Rechnungen zu bezahlen. Er selber habe keine Zeit dafür, werde das Geld aber am kommenden Tag zurücküberweisen, so der „Sohn“. Es ging um einen vierstelligen Betrag. Bei Versuchen, die Nummer des Bittstellers anzurufen, ging niemand an Telefon.