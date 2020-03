Berufsorientierung in Remscheid : Wohin führt der Weg nach dem Abitur?

Am Röntgen-­Gymnasium machen sich die angehenden Abiturienten viele Gedanken über ihren weiteren Lebensweg. Wie man Hilfe bei der Entscheidung bekommt, wissen Biologielehrer Olaf Giefers-Kremer, Schülerin Annika Seidel und der kommissarische Schulleiter Thomas Benkert (v.l.). Foto: Melanie Aprin

Die Oberstufenschüler am Röntgen-Gymnasium werden bei der Berufsorientierung unterstützt.

Annika Seidel (16) gehört zu den guten Schülern am Röntgen-Gymnasium. Wenn alles planmäßig läuft, wird sie im Juni ihre Allgemeine Hochschulreife in der Tasche haben. Über das, was danach kommt, hat sich die vielseitig interessierte Oberstufenschülerin schon öfters Gedanken gemacht: „Ich bin mir im Laufe meiner Gymnasialzeit unsicher gewesen, in welche Richtung ich mich orientieren soll.“ So besitze sie zwar „seit jeher ein großes naturwissenschaftliches Interesse“, jedoch seien „zeitweise auch andere Fachbereiche infrage gekommen“.

Sie hat im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung, die es an allen weiterführenden Schulen gibt, „Praktika in verschiedenen Bereichen gemacht“. Dabei sei sie zu dem Entschluss gekommen, „dass ich nur ein MINT-Fach studieren will“. Von ihrem damaligen Physiklehrer Dr. Hans Lademann habe sie dann vor zwei Jahren den Tipp erhalten, an der Bergischen Universität Wuppertal das Gleichstellungsprojekt „SommerUni“ mitzumachen: „Dieses Programm richtet sich an Schülerinnen ab der Klasse 10 und angehende Abiturientinnen, die sich für ein Studium in den MINT-Fächern interessieren.“

Eine Woche lang habe sie dadurch kurz vor den Sommerferien und noch vor Beginn der Qualifikationsphase für das Abitur an vielen Vorlesungen teilnehmen können: „Von Industrial Design bis Sicherheitstechnik war das eine bunte Palette.“ Am Ende habe sie gewusst, „dass ich etwas Angewandtes studieren will“. So sei sie auf Maschinenbau gekommen. Dieses Ziel steuere sie nun an und könne für sich sagen, „dass mir das Angebot an Studien- und Berufsorientierung bei der Entscheidungsfindung geholfen hat“.

Ein Satz, den StuBo-Koordinatoren wie Ralf Giefers-Kremer gerne hören. Der Biologielehrer zählt am Röntgen-Gymnasium im Kollegium zu den älteren Jahrgängen. Mit dem Thema Berufsorientierung beschäftigt er sich seit über 20 Jahren und und damit schon lange, bevor das NRW-Arbeitsministerium die Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ins Leben rief: „Diese Initiative hatte zunächst den Zweck, etwas gegen die zu hohe Abbrecherquote von Lehrlingen in Ausbildungsberufen zu tun.“ Später sei es dann auch darum gegangen, „der hohen Zahl an Studienabbrechern entgegenzuwirken und Jugendlichen an allen weiterführenden Schulformen zu helfen, ihre Begabungen und Talente zu erkennen“.

So seien Angebote wie die Potenzialanalyse in der 8. Klasse entstanden. Auch die Metallwerkstatt als eine Aktion, bei der Achtklässler des Röntgen-Gymnasiums einen Tag lang in einen handwerklichen Beruf hineinschnuppern können, stehe „im Zusammenhang mit dem Ziel, Heranwachsenden möglichst viel berufliche Orientierung zu geben“. Ein Anliegen, das er berechtigt findet. Denn angesichts der rasant gestiegenen Zahl an Ausbildungsberufen und Studiengängen sei es „insbesondere für Gymnasiasten, die in der Regel viele Optionen haben, oft schwer, sich zu entscheiden“. Darum sei es gut, wenn die Schulen reichlich Entscheidungshilfe leisten.

Indes seien nicht nur die Schulen gefragt: „Auch die Eltern müssen mitwirken und ihre Kinder während der Gymnasialzeit animieren, in verschiedene Berufswelten hineinzuschnuppern.“ Denn es sei nur eine Minderheit, die nach dem Abitur sofort ein Studium beginne: „Geschätzt wagen sich gerade einmal 40 Prozent unserer Abgänger an den akademischen Grad heran. Der Rest geht andere Wege.“ Weshalb es so wichtig sei, sich über die staatlichen Angebote an Studien- und Berufswahlvorbereitung hinaus selbst zu informieren.

Ein Appell, dem sich sein Vorgesetzter, der kommissarische Schulleiter Thomas Benkert, anschließt: „Ich rate Schülern dringend, in ihren Ferien nicht nur zu chillen, sondern auch mal ein weiteres Praktikum oder einen Ferienjob zu machen.“ Beides helfe, „ein Gespür für Arbeitswelten zu bekommen“. Was auch darum empfehlenswert sei, „weil viele jungen Leute heutzutage oft nur die Jobs ihrer Eltern kennen und vielleicht noch diejenigen Berufe, die man darüber hinaus im allgemeinen zu kennen glaubt“. Also Jobs wie Lehrer, Arzt, Anwalt, Pilot oder Polizist. Die Arbeitswelt sei indes vielfältiger: „Ein Gros der Menschen arbeitet nicht in einem der genannten Berufe, sondern in einer Nische und das oft spezialisierter, als es sich ein Heranwachsender ohne Bezug zur Arbeitswelt vorstellen kann“.