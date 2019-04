Tour durch das Bergische Land : Wettbewerb für E-Autos bei bergischer Orientierungsfahrt

Bergisches Land Neuland betritt die Veranstaltergemeinschaft Ori 75 bei der am Wochenende anstehenden 27. Auflage der Orientierungsfahrt „Roemryke Berge“.

Erstmals gibt es einen Lauf, der sich an die Fahrer von Elektroautos richtet. Damit ist man in der Region Vorreiter beim Thema E-Mobilität, sagt Mitorganisator Klaus Freund. „Wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer Verein“, warb er bei seinen Mitstreitern für die Neuerung. Die Fahrt ist der erste Wettbewerb von dreien einer kleinen Veranstaltungsserie, deren Gesamtwertung den Sieger im BEW eRallye Pokal Bergisch Land kürt. Der Bergische Energieversorger (BEW) ist Sponsor des neuen Wettbewerbs.

Bei der Vorbereitung der Fahrt für E-Autos wurde auf die Besonderheiten der Fahrzeuge Rücksicht genommen. Mit 80 Kilometern ist die Strecke, auf der die Orientierungsaufgaben gelöst werden müssen, kürzer als die für die Wagen mit Verbrennungsmotoren. Es wurde darauf geachtet, dass Ladestationen im Umkreis vorhanden sind. Zudem gibt es am Veranstaltungstag einen Shuttleservice von der Raststätte Remscheid hinauf zum Parkplatz der Firma Ortlinghaus, wo die Meldestelle ist. So können sich die Teams in Ruhe einschreiben, während ihr Wagen an der Ladestation die Akkus auflädt. Neun E-Teams haben sich bisher angemeldet, sagt Freund.