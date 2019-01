Peter Heinze : Bergischer Pragmatismus im städtischen Baudezernat

Neuer Baudezernent: Peter Heinze. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Das in Lennep geplante Designer-Outlet-Center (DOC) war einer der Anreize für Peter Heinze, sich auf die Stelle des Baudezernenten in Remscheid zu bewerben.

Der Titel deckt die breite Palette seiner Aufgaben aber nicht ab. Offiziell ist der Wuppertaler „Dezernent für Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung“. Das sind drei zentrale Themen für Remscheid, die hohe Begehrlichkeiten in der Politik wecken. Zu seinen ersten Erkenntnissen in Remscheid gehörte, dass im Schatten des Leuchtturm-Projektes DOC über viele Jahre andere Dinge auf der Strecke blieben oder zumindest nur mit verminderter Priorität bearbeitet wurden. Das hat mit Schwerpunktsetzungen in der Stadtspitze zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass an vielen Stellen in der Verwaltung das Personal fehlt, um alles gleichzeitig zu machen.

Die Ansprüche der Politik, die mit seinem Vorgänger Robin Denstorff nie so recht warm wurde, sind gleichwohl ungebrochen: Jetzt geht es endlich los mit der Umgestaltung der Allee-Straße. der Entwicklung neuer Gewerbeflächen oder der Schaffung von Wohnraum in hoher Qualität. Eine der ersten Amtshandlungen von Peter Heinze war es, der Politik aufzuzeigen, welche Prioritäten er in der langen Liste der Wunschprojekte setzen kann und will. Das hat zu mehr Klarheit, aber auch einiger Ernüchterung geführt. Etwa darüber, dass der Allee-Umbau erst 2020 beginn soll.