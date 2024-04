Smarte Ideen für Remscheid Wie sieht die neue Industrie aus?

„Was können wir in Deutschland noch produzieren?“, fragt Inga Bauer. „Wir sind gefragt, uns neu zu erfinden.“ Anregungen suchte die geschäftsführende Gesellschafterin von Bauer und Böcker (LED-Leuchten) am Donnerstag in Kreuztal – als Mitglied einer rund 40-köpfigen Gruppe, die auf Einladung von Sven Wolf (SPD) die „Smarte Demonstrationsfabrik Siegen“ (SDFS) auf dem Campus Buschhütten besichtigte.