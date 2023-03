Auch Remscheider Unternehmen bei der „Expo“ in Wuppertal Bergische Unternehmen präsentieren sich

Das Thema Fachkräftemangel zieht sich durch die Wirtschaftslandschaft von Garmisch-Partenkirchen bis Flensburg – und macht natürlich auch nicht vor dem Bergischen Land Halt. Insofern ist es von großer Bedeutung auch für die Unternehmen im Bergischen Städtedreieck, sich zu präsentieren. Am besten natürlich an einem Ort, der sichtbar ist, an dem die Menschen und die Unternehmen zusammenkommen können. Denn Fachkräfte finden sich zwar nicht wie Sand am Meer, aber die Chance, dass potenzielle Mitarbeiter und interessierte Unternehmen einander begegnen, steigt natürlich mit der Sichtbarkeit der Unternehmen. In diesem Zusammenhang ergibt die Idee der Bergischen Industrie- und Handelskammer, die erste „Bergische Expo“ in der Elberfelder Innenstadt zu veranstalten, natürlich noch mehr Sinn.