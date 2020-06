Konzert in Remscheid : Orchester im Rumpfformat wieder auferstanden

Konzert in Remscheid

Remscheid Sekt gab es aus Dosen. Fürs Publikum und für die Musiker. Ein freundlicher Stilbruch, der gute Laune bereiten sollte beim Konzert der Bergischen Symphoniker zum Abschluss einer Saison, die das Orchester kurz in der Versenkung hat verschwinden lassen.

Die Wiederauferstehung gelang auch nur im Rumpfformat. Etwa 25 der 64 Musiker durften aus der Kurzarbeit wieder auftauchen. Freudig begrüßt vom 100-Personen-Publikum, das abstandsgetreu platziert mit großer Beinfreiheit das Geschehen verfolgte. Es fühlte sich ungewohnt, aber nicht schlecht an.

Eine weise Entscheidung. Mit Iberts „Divertissement“ hat Huppert einen Zauberstab ausgegraben. Als Zuhörer kommt man in dieser kunstvollen Satire auf die große Ernsthaftigkeit klassischer Musik kaum mit, so hin- und hergerissen wird man auf diesem schwankenden Kahn. Klavier, Celesta, Holzblock, Tamburin, Trillerpfeife und Kammerorchester. Da ballt sich ganz schön was zusammen. Nach der „Introduction“, die wie eine Miniatur-Ouvertüre zu einer Komischen Oper wirkt, verballhornt Ibert Felix Mendelssohn Bartholdys „Hochzeitsmarsch“ aus dessen „Sommernachtstraum“.