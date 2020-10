Bergische Symphoniker in Remscheid : Intensives Konzert sorgt für kurzweiligen Abend

Innenstadt Die Bergischen Symphoniker mit Gastdirigent Kevin John Edusei verzückten das Publikum. Piano-Solist Fabio Martino bekam stehenden Beifall.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Romantisch geht eigentlich anders: Wegen der nach wie vor steigenden Corona-Zahlen in der Stadt, durften die Zuschauer beim zweiten Philharmonischen Konzert am Mittwochabend im gut besuchten Teo Otto Theater ihre Mund-Nasen-Masken auch am Sitzplatz nicht abnehmen. Dabei war das Programm, das sich die Bergischen Symphoniker mit ihrem Gastdirigenten Kevin John Edusei ausgesucht hatten, über weite Strecken eben genau das – romantisch.

Der passende Titel, der über dem Abend stand, lautete dann auch: „Zu später Stunde“. Dabei ging es noch sehr modern los, die „Kleine Nachtmusik“ des 1975 gestorbenen italienischen Komponisten Luigi Dallapiccola dauerte zwar nur etwa zehn Minuten, hatte es in Sachen Intensität und atmosphärischer Dichte aber in sich. Zurückhaltend, dann aber plötzlich eruptiv wie ein unterschwellig brodelnder Vulkan, verhieß diese Nachtmusik alles andere als eine sanfte Nachtruhe.

Nach diesem sperrig-schönen Beginn betrat mit Fabio Martino ein junger Pianist die Bühne, der sich mit Fingerfertigkeit, Leichtigkeit und überbordender Spielfreude dem zwischen Jazz und expressionistisch angehauchter Romantik changierenden Klavierkonzert in G-Dur von Maurice Ravel widmete. Den Jazz hatte Ravel auf einer Tournee durch die USA kennen- und schätzen gelernt. Und das hörte man etwa im schwelgerischen Allegramente, wenn das Klavier jazzige Blue Notes perlend leicht zum Klingen brachte und immer wieder das „klassische“ Klangbild um ungewöhnliche Harmonien bereicherte, oder die Bläser sich leicht dissonant über das Klavier legten. Das kam beim Publikum so gut an, dass es schon nach dem ersten Satz spontanen Zwischenapplaus gab.

Martino überzeugte mit seinem von Virtuosität geprägtem Spiel, das durch die souveräne Begleitung der Symphoniker noch zusätzlich an Kontur und Strahlkraft gewann. Das wurde, aller Fingerfertigkeit im abschließenden Presto zum Trotz, vor allem im langsamen Adagio assai deutlich. Denn da die Symphoniker hier sehr zurückhaltend agierten, kam Martinos kunstvoller Tanz der Finger auf den Tasten noch eindrucksvoller zur Geltung. Kein Wunder, dass im Anschluss an das furiose Finale im dritten Satz der Applaus des Publikums mehr als ebenfalls furios und stürmisch war – stehende Ovationen und gleich zwei kleine, aber sehr eindrucksvolle Klaviersoli als Zugabe inklusive.

Der Sprung von diesem Vollblutmusiker am Flügel, der so voller Energie auftrat, hin zum großen Romantiker Franz Schubert, dessen sechste Symphonie diesen sehr kurzweiligen Abend abrundete, wirkte dann nur auf dem Papier etwas groß. Denn natürlich schüttete die Symphonie in C-Dur ein wahres Füllhorn an Melodien, Harmonien und strahlenden Klangkaskaden über dem Publikum aus. Und gab den Symphonikern, die ganz offensichtlich sehr gut mit ihrem Bielefelder Gastdirigenten harmonierten, die Gelegenheit, den ganzen, virtuosen Klangkörper eines Symphonieorchesters zum Glänzen zu bringen.

Seien es die Bläser, die flink wie ein kleiner Schwarm Spatzen über die Frühlingswiese tollten. Seien es die Streicher, die, von Geige bis Kontrabass, wie eine mal wuchtige, mal zärtliche Einheit auftraten. Oder auch das Schlagwerk, das dezent, aber immer passend die richtigen Akzente setzte. Interessant war dabei eines: Schubert starb mit nur 32 Jahren, seine sechste Symphonie wirkte aber irgendwie sehr viel erwachsener als das ungestüme Spätwerk Ravels, der zudem mehr als doppelt so alt wurde wie Schubert. Es war dem souveränen Spiel der Symphoniker und dem dazu passenden Dirigat Eduseis zu verdanken, dass Erwachsensein hier nicht mit Steifheit einherging.