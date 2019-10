Bergische Symphoniker : Ein Konzert, drei Dirigenten und eine überflüssige Plauderei

Remscheid Als die Studentin Bar Avni vor zwei Jahren im Probenraum der Bergischen Symphoniker stand, musste sie den ersten Satz von Beethovens zweiter Sinfonie dirigieren.

Als die Studentin Bar Avni vor zwei Jahren im Probenraum der Bergischen Symphoniker stand, musste sie den ersten Satz von Beethovens zweiter Sinfonie dirigieren. Die anspruchsvolle Aufgabe meisterte sie am besten von vier Bewerberinnen und gewann das Stipendium der Orchesterakademie der Bergischen Symphoniker. Nun stand sie anlässlich des Geburtstages „20 Jahre Orchesterakademie“ wieder vor den Musikern und dirigierte erneut Beethoven. Seine Ouvertüre aus dem Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“.

Beethoven klingt bei ihr leicht und flüssig. Alle Schicksalsschwere verfliegt. Mit den Fingern der linken Hand wibbelt sie hin und her, um das Surren der zweiten Geigen zu dämpfen und kleine Klangtreppen zu bauen.

Drei Handschriften konnten die Besucher des Geburtstagskonzertes im Teo Otto Theater kennenlernen. Mit Bar Avni und Silke Löhr standen zwei Frauen am Pult, die den Erfolg der Akademie verkörpern. Mit Daniel Huppert der Generalmusikdirektor, der an dieser Nachwuchsförderung festhalten will.