Bergische Symphoniker : Musikalische Neujahrsgrüße aus Wien

Remscheid Die Bergischen Symphoniker läuteten am Samstagabend vor vollem Haus im Teo Otto Theater das neue Jahr mit einem beschwingten Programm ein. Am Solo-Sopran brillierte zudem Katharina Ruckgaber.

Was dem einen ein zünftiges Feuerwerk zum Jahreswechsel ist, ist dem anderen ein Konzert mit beschwingten Walzer- und Polkaklängen. Bestenfalls mit den Wiener Philharmonikern im Großen Saal des Musikvereins in der österreichischen Hauptstadt. Eine Nummer kleiner, aber kaum weniger beseelt, ging es am Samstagabend im Teo Otto Theater beim Neujahrskonzert der Bergischen Symphoniker zu.