Neujahrsempfang der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid: Bergische Signale an die Bundespolitik

Bergische Signale an die Bundespolitik

Wolfgang Bosbach (r.) brauchte bei seiner Rede kein Manuskript: Der ehemalige Bundestagsabgeordnete verpackte kritische Anmerkungen in einem lockeren, launigen, amüsanten Vortrag. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wuppertal Ernste und launige Worte richteten Thomas Meyer und Wolfgang Bosbach beim Neujahrsempfang der Bergischen IHK an die rund 1300 Gäste.

Unter das Motto „Gemeinsam Bergisch 2019“ hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Wuppertal-Solingen-Remscheid ihren Neujahrsempfang in der Wuppertaler Stadthalle gestellt. In seiner 45-minütigen Ansprache allerdings dachte Thomas Meyer weit über die Grenzen des Städtedreiecks hinaus. Der IHK-Präsident stellte die Herausforderungen und Risiken in den Fokus, die der Export, der Brexit, die Steuerpolitik oder das digitale Zeitalter mit sich bringen.