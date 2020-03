Remscheid,Solingen und Wuppertal handeln gemeinsam : Bergische Allianz im Kampf gegen die Corona-Epidemie

Nachdem in dieser Woche schon alle Spielplätze in Remscheid gesperrt wurden, sind nun auch Zusammenkünfte unter freiem Himmel von mehr als vier Personen untersagt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Das Bergische Städtedreieck hat am Freitag den Schulterschluss in der Corona-Krise vollzogen: Ab Mitternacht gilt ein Verbot für Zusammenkünfte unter freiem Himmel mit mehr als vier Personen.

Die Stadt Leverkusen war am Freitagvormittag mit ihrer Verfügung vorgeprescht und hat damit die Verantwortlichen in den Krisenstäben anderer Kommunen in Zugzwang gebracht. Am frühen Abend schlossen sich auch Remscheid, Solingen und Wuppertal mit einem gemeinsamen Beschluss an, Zusammenkünfte unter freiem Himmel mit mehr als vier Personen in allen drei Städten zu untersagen. Die Regelung gilt ab Samstag, 21. März, um Mitternacht.