Comedy-Premiere im Remscheider Bräu: Feuertaufe bestanden

Remscheid Die Premiere von „Bräu Comedy“ ist geglückt: Benni Stark übernahm den Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe, der über 100 Besucher beiwohnten. Der Newcomer überzeugte vor allem im direkten Kontakt mit dem Publikum.

Unbekümmert und schlagfertig präsentierte sich Comedian Benni Stark am Samstagabend mit seinem Soloprogramm „#kleider.lachen.leute“, bei der Premiere der neuen Veranstaltungsreihe „Bräu Comedy“ im großen Saal des mk-Hotels. Die Gäste kamen zahlreich, auch wenn einige aus dem altersmäßig sehr gemischten Publikum den Künstler noch nicht kannten. Sie lernten ihn kennen. Stark hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Vierteljährlich will das Team der Bräu Comedy einen Stand Up-Künstler nach Remscheid locken. Der Vorverkauf für die nächste Show am Freitag, 10. Mai , mit Comedian Maxi Gstettenbauer läuft bereits. Tickets gibt es online ab 23,90 Euro auf www.eventim.de oder über www.brau-comedy.de.

Das zeigte zum einen sein hervorragendes Improvisationstalent, ließ andererseits aber auch daran zweifeln, ob der Künstler überhaupt ein ausgereiftes Programm präsentierte. Das bemerkte Stark schließlich selber an, als er nach den ersten 20 Minuten immer noch mit dem Publikum zugange war. Doch, dass musste Teil seines Programms „#kleider.lachen.leute“ sein, denn als ausgebildeter und langjährig erprobter Verkäufer – Stark ist nämlich gelernter Einzelhandelskaufmann für Männerbekleidung – weiß er, auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen. Die Kunden der „Bräu Comedy“ brauchten an diesem Abend zwar keinen neuen Anzug, sie wollten aber bespaßt werden – und das wurden sie auch. Die Leute lachten aus vollem Herzen.

Um Kleidung ging es immer wieder mal, wenn Benni Stark lustige Anekdoten aus seinem Arbeitsalltag erzählte und zum Besten gab, mit welch feinsinnigen Menschen er es teilweise in der Männerabteilung eines großen Modegeschäfts zu tun bekommt. Die Erkenntnis des Abends: Egal was passiert, der Kunde ist König. Da muss auch der auf allen Vieren kniende Verkäufer drüber stehen, wenn der Kunde, beim Abstecken der Hosenbeine, seine Darmaktivität nicht unter Kontrolle hat und Gase entweichen. „Und wenn er will, darf er nochmal.“ Das Publikum, das sich offenbar die Szenerie bildlich ausgemalt hatte, lachte Tränen.