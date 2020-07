Remscheider Baustoffhandel und Firma aus Radevormwald : Tönnes übernimmt Kreckel + Renzmann

Info

Historie Das Unternehmen Tönnes wurde am 1. Oktober 1956 von Werner Tönnes in Dabringhausen gegründet. Inzwischen wird es in der dritten Familiengeneration geführt. Der ehemalige Standort wurde allerdings im Jahr 2005 aufgelöst. Heute ist der Tönnes-Standort an der Trecknase in Remscheid-Lennep der größte. Dort ist auch die Verwaltung untergebracht.