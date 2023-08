Ansichtssache Baustellen-Schach auf engstem Raum

Die Gefahren, die im stark frequentierten Bereich zwischen Theater und Bushaltestelle am Allee-Center ergeben könnte, sind einfach zu groß. Alle jene, die von der Bundesstraße in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen, werden damit leben müssen, dass der einzige Weg, um aus dieser Einbahnstraßen-Schleife wieder herauszukommen über die Scharffstraße führt. Und damit unmittelbar hinein in einem möglichen Rückstau.