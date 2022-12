Baudenkmäler in Remscheid „Historischer Schatz“ steht zum Verkauf

In der Folge habe man allerdings kräftig Hand anlegen müssen, um es wieder in einen vernünftig bewohnbaren Zustand zu bringen. „Es waren über 30 Container mit Bauschutt, wir haben das Innere komplett zurückbauen müssen. Gerade das alte Fachwerk hat durch die unsachgemäßen Umbauten sehr gelitten. Wir haben aus dem Inneren drei größere und zwei kleinere Appartement-Wohnungen gemacht“, sagt Herta Brade. Das sei sogar relativ schnell gegangen. „Wir waren in rund einem Jahr fertig damit“, erinnert sie sich zurück. Es sei ein sehr schönes Haus, sagt sie weiter. „Das hat man allerdings dann erst so richtig wieder nach den Sanierungsarbeiten sehen können.“ Das alles ist nun rund 25 Jahre her, die Besitzer sind nun in einem Alter, in dem sie sich nicht mehr um diese große Immobilie kümmern wollen. „Deswegen haben wir uns entschieden, das Haus zu verkaufen“, sagt Herta Brade.