Baudenkmäler in Remscheid Vom Standesamt zum Reisebüro

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Haus, das vom Kreisbaumeister Wilhelm Laur in der Tradition der italienischen Renaissancepaläste errichtet worden ist, wie die Untere Denkmalbehörde notiert hat. Und etwas Palastartiges umgibt das Gebäude fraglos, wenn man sich über die sanft ansteigende Einfahrt von der Straße her nähert. Gerade bei hellem Sonnenlicht erstrahlt die Villa mit ihrem stattlichen Balkon und den fein ziselierten Geländern sprichwörtlich. Wilhelm Laur hat natürlich entsprechend seiner Zeit gebaut und geplant – so ist etwa gerade die Balkonanlage mit ihrem hohen Anteil an gusseisernen Elementen ein Zeichen dafür, dass man seinerzeit den neuen Baustoff Eisen sehr geschätzt hat. Außerdem zeigt die Position des Balkons, dass die Familie Buchholz zu den bessergestellten Persönlichkeiten ihrer Zeit zählte – denn vom Balkon aus konnten die Bauherren sowohl alles sehr gut sehen und wurden umgekehrt von den Menschen in Lennep gesehen. Als Beispiel dafür können Paraden oder Feste genannt werden.