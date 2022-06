Baudenkmäler in Remscheid : Die kleine alte Dame am Waldrand

Zum runden Geburtstag der Waldkirche in Lennep wird es im August ein Gemeindefest geben. Foto: Jürgen Moll

Serie Lennep Die Waldkirche gehört zur Evangelischen Kirchengemeinde Lennep – und steht seit 2005 auf der Liste der Remscheider Denkmäler. Vor genau 70 Jahren wurde die beliebte Kirche gebaut und geweiht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Sie ist ein Denkmal, das erst seit 2005 auf der Liste der Baudenkmäler Remscheids steht und das noch gar nicht so alt ist – wenngleich Anblick und Lage viel von einem Märchen haben. Vor allem wenn das Wetter mitspielt, ist die Waldkirche nahe der Wupper-Talsperre ein absoluter Hingucker. Teilnehmer des Röntgenlaufs kennen die kleine evangelische Kirche, die zur Kirchengemeinde Lennep gehört, vom Vorbeilaufen – links von ihr geht der Weg in den Wald und bergauf zu einer der anstrengendsten Streckenabschnitte. 70 Jahre alt wird die Waldkirche in diesem Jahr, sie wurde am 5. Oktober 1952 nach nur einem knappen halben Jahr Bauzeit mit einem Gottesdienst zu Erntedank eingeweiht.

In der Chronik der Kirchengemeinde findet sich ein kleiner Rückblick auf diese Anfangszeit. Das, was sich heute großer Beliebtheit vor allem als Hochzeitskirche erfreut, ist in den später 1940er Jahren aus der Notwendigkeit heraus entstanden, der großen Zahl der Zugezogenen in den Wupperorten die Möglichkeit zur Feier des Gottesdienstes zu bieten. „Am 7. September 1950 erwarb die Evangelische Kirchengemeinde das Wiesengrundstück am Wallenberg von Emil Kirschsieper“, heißt es im aktuellen Gemeindebrief dazu. Der Grundstein sei am 14. April 1952 gelegt worden, dem damaligen Ostermontag. Das rege Gemeindeleben habe aber mit dem Bau der Talsperre ein Ende gefunden, der ab 1982 ein großer Teil der Ortschaft Krebsöge habe weichen müssen. Entsprechend sei dann auch in den weiteren Jahren die Zahl der Anwohner gesunken – der Verkauf der „allseits beliebten kleinen alten Dame“ habe gedroht.

Info Feier zum 70-Jährigen der Waldkirche Termin Am Sonntag, 21. August, wird der 70. Jahrestag der Weihe der Waldkirche mit einem Gemeindefest rund um die Kirche gefeiert. Beginn ist um 11.15 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst, danach gibt es ein buntes Rahmenprogramm sowie Essen und Trinken. Adresse Waldkirche, Am Wallenberg 1, 42897 Remscheid.

Dagegen habe sich allerdings bald Widerstand geregt – in Form des Vereins „Förderkreis Waldkirche.“ Der hat sich 2006 gegründet und erhält und betreibt die Waldkirche bis heute. Hans Werner Rehborn ist Ansprechpartner für alle Belange rund um den Verein – und auch mit der „kleinen alten Dame“ kennt er sich bestens aus. Dabei macht der Denkmalschutz nicht alles einfacher. „Erst kürzlich mussten wir die Buntglasfenster erneuern lassen. Das haben wir in Wuppertal bei Arno Graf machen lassen, der noch über alte Scheiben verfügt und auch die Technik beherrscht. Bei einem Denkmal darf man eben nicht schalten und walten, wie man mag“, sagt Rehborn. Auch die Bestuhlung ist noch originalgetreu. „Wenn man einige umdreht, kann man noch den Lieferschein von 1952 auf der Sitzunterseite kleben sehen“, sagt Rehborn.

Allerdings habe der Verein durchaus diverse Neuerungen einbauen dürfen. „So etwa die Heizung. Ursprünglich wurde die Waldkirche durch einen Ofen geheizt, immer wieder ist den Gottesdienstbesuchern aber von den Gasen schlecht geworden. Jetzt ist der Ofen – und die Kachelwand im Kirchraum – zwar noch zu sehen, aber nicht mehr in Funktion“, sagt Rehborn. Bis heute findet in der Waldkirche regelmäßig ein Sonntagsgottesdienst statt – mit Unterstützung aus Lennep sowie von externen Pastoren. „In der Regel sind unsere Gottesdienste immer gut besucht“, sagt Rehborn. Vor allem seien es aber Taufen, Hochzeiten und andere Familienfeiern, für die die Waldkirche sehr gerne genutzt wird. „Und das nimmt jetzt wieder Fahrt auf, seitdem Corona etwas weniger präsent ist“, sagt Rehborn.

Küsterin Jutta Löhde und Schriftführer Hans Werner Rehborn vom Förderverein Waldkirche. Foto: Jürgen Moll

Aber auch außerhalb des kirchlichen Bereichs wird die Waldkirche gerne besucht – nämlich vor allem zum „Café Waldkirche“, das von April bis Oktober an jedem ersten Samstagnachmittag des Monats geöffnet ist. „Es steht dabei aber nicht nur die Geselligkeit in der schönen Atmosphäre im Fokus – es geht natürlich auch darum, Geld zum Unterhalt der Waldkirche zu sammeln“, sagt Rehborn. Neben dem Orgelspiel, das in der Kirche besonders schön zur Geltung kommt, wird es in diesem Jahr auch musikalische Gäste geben, die die Gottesdienste begleiten. Am Sonntag, 19. Juni, ist das etwas eine Gruppe von Gamshornbläserinnen aus Wuppertal, am 26. Juni spielt Sylvia Tarhan an der Orgel zusammen mit Christel Schulz und Bernd Möhler an der Gitarre.