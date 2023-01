Baudenkmäler in Remscheid Ein historischer Ort der Umweltbildung

Dass eine Schule ein Baudenkmal ist, ist nicht ungewöhnlich. Man denke etwa an das Lenneper Röntgen-Gymnasium, das im Rahmen dieser Serie schon vorgestellt wurde. Dass eine so genannte Umweltbildungsstätte in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht ist, sollte daher nicht überraschen. Das 19. Jahrhundert bringt unter der Herrschaft Preußens so etwas wie eine „Schulpflicht“ von heute. Bezeichnet wurde dies allerdings noch etwas martialischer. Wie die Untere Denkmalbehörde herausgefunden hat, war ab 1815 von der „Schulzucht in den Provinzen“ die Rede. Die heutige Natur-Schule Grund ist dabei aber wohl nicht die erste Schule in dieser Ecke Remscheids. „Unser Gebäude ist wohl um 1900 errichtet worden. Aber weiter unten an der Grunder Schulstraße hat es vermutlich auch schon im früheren 19. Jahrhundert eine Schule gegeben – ebenfalls um das Jahr 1870 ist davon die Rede. Damals wurden der Überlieferung nach über 150 Schüler beschult“, sagt Jörg Liesendahl, Diplom-Biologe und pädagogischer Leiter der Natur-Schule.