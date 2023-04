Baudenkmäler in Remscheid Alter Häuser mit moderner Verbindung

Wer heute in Remscheid an der Musik- und Kunstschule Unterricht an Instrumenten oder im künstlerischen Bereich bekommt, kann sich darüber freuen, sich in einem historischen Gebäude zu befinden – das durchaus eine gewisse Geschichte verströmt. „Es ist ein Gebäudeensemble an der Scharffstraße 7 bis 9, das am 10. Dezember 1985 auf die Liste der Baudenkmäler gekommen ist“, sagt Nicole Grüdl-Jakobs, die Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, dem die Volkshochschule, die Stadtbücherei und die Musik- und Kunstschule angegliedert sind. Damals, also 1985, ist von einer Unterbringung der Musik- und Kunstschule aber noch nicht die Rede. Und auch der Glaskorridor, der beide Gebäude miteinander verbindet – und für das sehr charakteristische Aussehen des Ensembles sorgt –, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebaut worden.