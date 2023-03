Baudenkmäler in Remscheid „Das Gebäude ist eben niemals fertig“

Und die Lutherkirche ist natürlich auch ein eindrucksvolles Bauwerk – das übrigens bereits seit dem 10. Juli 1987 auf der Liste der Baudenkmäler in Remscheid steht. Errichtet wurde die Kirche in einer Zeit, in der sich Remscheid langsam aber sicher vom Dorf zur Stadt verwandelte. Wie aus der Unteren Denkmalbehörde zu erfahren ist, war Remscheid zu Beginn des 19. Jahrhunderts tatsächlich noch ein Dorf, in dem rund 6000 Menschen lebten. Das hatte sich zum Ende des Jahrhunderts deutlich gewandelt – 1890 waren es bereits an die 40.000 Menschen, die hier lebten. Damals sei dann in der Evangelischen Kirchengemeinde die Notwendigkeit erkannt worden, eine größere Kirche für die Menschen zu errichten. „Die evangelische Stadtkirche am Markt bot den Gläubigen keinen ausreichenden Platz mehr“, wie es in einer Schrift der Denkmalbehörde zum Tag des offenen Denkmals im Jahr 2015 heißt.