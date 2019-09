Bahnhofsfest in Lüttringhausen : Zeichen setzen beim Thema Mobilität

Beim zweiten Bahnhofsfest in Lüttringhausen beschäftigten sich Gesprächsrunden unter anderem mit der Trasse und dem fairen Handel. Bei schlechtem Wetter blieb ein Besucherandrang aus.

Programm Neben den Diskussionsrunden war durch die Lebenshilfe Band „Die Lennys“ und DJ agjo am Nachmittag für Musik zum Fest gesorgt. Am Abend lautete das musikalische Motto für die Gäste dann „50 Jahre Woodstock“ und „Rock around the railway station“.

In diesem Jahr sollen vor allem zwei Themen besonders zur Sprache kommen: Nachhaltigkeit, das kulinarisch durch faire Produkte und der Food-Sharing Gruppe vor Ort präsentiert wurde, aber auch in puncto Mobilität waren besonders E-Autofahrer aufgerufen, sich an einem Smart-Mob zu beteiligen, um über ihre Erfahrung der E-Mobilität in der Stadt zu berichten. Sicherlich, so war die Aussage eines E-Autofahrers, fehle es an Ladestationen in Lüttringhausen. Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller hörte aufmerksam zu, schließlich war das Thema erst kürzlich in der Bezirksvertretung diskutiert worden. Eine Verkehrswende sei schließlich nur zu schaffen, wenn die Infrastruktur passe, urteilte auch Oliver Grünberg von den Eisenbahnfreunden, ebenfalls begeisterter E-Auto-Fahrer. Die für 14.30 Uhr geplante Radtour von der Trasse Lennep nach Lüttringhausen wurde kurzerhand vorverlegt. Die vier Teilnehmer, die in einem Praxistest das Provisorium des Radverkehrskonzepts ausprobierten waren bereits zur Eröffnung anwesend und entkamen so womöglich den danach einsetzenden Regenschauer. „Ich persönlich würde die Ideallösung für sechs Millionen Euro vorziehen, die auch von der Bezirksvertretung Lennep für die Verlängerung der Trasse bevorzugt wird“, äußerte Helmut Ruppert, Mitglied im ökologischen Verkehrsclub Deutschland (VCD). Das Provisorium, was zwar schneller umzusetzen sein, befürchtete er, würde dann – wie viele andere Provisorien der Stadt – langfristig bestehen bleiben.