Überfall im Bahnhof Oberbarmen : Remscheider ausgeraubt und schwer verletzt

Remscheid/Wuppertal Bei einem Raubüberfall im Bahnhof Oberbarmen in Wuppertal haben unbekannte Täter ihr 33-jähriges Opfer am Montagabend schwer verletzt.

Ein 33-jähriger Remscheider befand sich der Polizei zufolge gegen 18.40 Uhr am Bahnsteig, als ihn mehrere Unbekannte angriffen und zu Boden stießen. Sie schlugen weiter auf ihr Opfer ein, verletzten ihn mit einem spitzen Gegenstand am Bein und stahlen ihm eine geringe Menge Bargeld.

Trotz der Verletzungen stieg der Mann in einen Zug, den er in Lennep verließ. Hier informierten Zeugen die Polizei und den Rettungsdienst, die das schwer verletzte Opfer in ein Krankenhaus brachten.