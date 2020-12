Bahnhof in Lennep : Ungewisses Ende für Schandfleck Möbelhaus

Bahnhof in Lennep

Lennep Die Abrissgenehmigung für das ehemalige Möbelhaus am Lenneper Bahnhof liegt seit zwei Jahren vor. Der Investor wird jedoch nicht tätig. Die Politik ist verärgert und will den Investor befragen.

Immer wieder ist der heruntergekommene Zustand des ehemaligen Möbelhauses am Lenneper Bahnhof Thema in der Bezirksvertretung (BV). Jüngst wieder wegen Spontanvegetation, die den mobilitätseingeschränkten Fußgängern die Benutzung des Bürgersteiges schwer bis fast unmöglich machte.

Das unschöne Grün wurde zwischenzeitlich zwar entfernt. Der Schandfleck direkt am Bahnhof steht aber immer noch und wirkt auf Bahnreisende wenig einladend. Dabei könnte die Brache längst der Vergangenheit angehören. Seit zwei Jahren schon liegt dem Düsseldorfer Investor die Abbruchgenehmigung der Stadt vor. Geplant ist eigentlich ein Neubau für betreute Wohngruppen. Die Genehmigung dafür liegt seit gut einem Jahr vor. Passiert ist aber bislang nichts.

„Es liegt in der der Hand des Eigentümers, die Baugenehmigung zu nutzen“, erklärte Baudezernent Peter Heinze dem Gremium. Die Genehmigung habe eine Gültigkeit von drei Jahren. Die Option auf eine Verlängerung gibt es, jedoch nicht auf ewig. „Wir haben keine Kenntnisse darüber, warum der Eigentümer keinen Gebrauch von der Genehmigung macht“, ergänzte Heinze. Das sei umso unverständlicher, wenn man bedenke, dass die Verhandlungen zur Genehmigung auch mit erheblichen Anstrengungen seitens des Investors verlaufen sind.

Das Verhalten des Bauherrn bezeichnete Corinna Hindrichs von der CDU als „respektlos gegenüber der Lenneper Bürgerschaft“. Sie forderte: „Wir sollten den Düsseldorfer Investor hier her zitieren, dass er sich vorstellt und was er vorhat.“ Auch Jürgen Kucharczyk plädierte dafür, dem Investor zu verdeutlichen, dass er „in die Pötte“ kommen müsse Peter Heinze versprach, erneut mit dem Eigentümer Kontakt aufnehmen zu wollen. „Ob das auch erfolgreich ist, steht aber auf einem anderen Blatt.“

Alexander Schmidt (CDU) bat in der Sitzung der Bezirksvertretung zudem darum, Möglichkeiten für den Lehrerparkplatz der ehemaligen Grundschule am Stadion zu prüfen. Der Zustand sei derart schlecht, dass man ihn kaum nutzen könne. Zudem werde die alte Feuerwehrwache am Jahnplatz zugemüllt und wuchere zu. Auch dort bestehe Handlungsbedarf.