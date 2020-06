Autokino in Remscheid : Krönender Abschluss mit Brings

Innenstadt Einen würdevollen Abschied feierte am Samstag das Autokino mit einem fast ausverkauften Konzert der Band Brings. Die Besucherresonanz sei in den sieben Wochen eher verhalten gewesen, sagt Veranstalter Patrick Clalüna. Finanziell habe sich der Versuch nicht gelohnt.

Veranstalter Patrick Clalüna versprach sich durch die Eröffnung des von zahlreichen Bürgern gewünschten Autokinos, zumindest den Verlust durch den Ausfall der Fanmeile zur Fußball-Europameisterschaft auf dem Theodor-Heuss-Platz anteilig auffangen zu können. Doch der Versuch, sagt Clalüna nun rückblickend, ist gescheitert. „Wir hatten von Anfang an vor, das Autokino einen Monat zu betreiben“, erzählte Patrick Clalüna am Samstagabend am Rande des Konzertes der Rocker von Brings. Daraus wurden letztendlich sieben Wochen. Das Ende kommt nun in einer Zeit der Lockerungen. Seit vergangener Woche dürfen nämlich auch Kinos – unter Einhaltung erhöhter Sicherheits- und Hygienemaßnahmen – wieder öffnen.