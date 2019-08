Ausstellung in Remscheid-Honsberg : An Wunder glauben – und an die Kunst

An Wunder glauben – und an die Kunst

Judith Funke und Hans-Georg Inhestern stellen in der Ins Blaue Art Gallery in Honsberg aus. Foto: Michael Tesch

Remscheid In der „Ins Blaue Art Gallery“ in Honsberg stellen ab Sonntag Judith Funke und Hans-Georg Inhestern aus.

„Nomen est omen“ lautet der Titel der neuen Werkserie Inhesterns. Hier ist also der Titel wirklich Programm. Ausgangspunkt aller Skulpturen Inhesterns sind Fundstücke – etwa alte Fotografien vom Flohmarkt –, oder Alltagsgegenstände wie mit sichtbaren Gebrauchsspuren versehene Emailleschüsseln – aufeinandergeschichtet wie eine Brancusi-Säule. Beliebtestes Material der „Nomen est omen“-Serie sind Stücke auseinandergenommener alter Möbel. „Mein Thema ist die Wirklichkeit. Ich überführe alte Objekte in die Kunst, und die Kunst dann wieder in die Wirklichkeit“, erzählt Inhestern.

Ausstellung „Wer an Wunder glaubt . . .“ mit Werken der Solingerin Judith Funke und dem Bildhauer Hans-Georg Inhestern wird am Sonntag um 16 Uhr eröffnet.

„Wer an Wunder glaubt . . .“ lautet der Ausstellungstitel. „Das Wunder geschieht, wenn sich die Dinge zu einem stimmigen Arbeit zusammenfügen.“ Wenn im teilweise monatelangem Arbeitsprozess die bearbeiteten, bemalten, mit Fotos oder Gläsern collagierten Stücke zur Skulptur werden, findet sich auch der passende Name. „Ich könnte nicht anfangen und sagen, jetzt mach ich einen Jürgen. Das würde so nicht funktionieren“, so Inhestern.