Karnevalsparty im Löf in Remscheid Schwoofen, Singen, Tanzen, Feiern

Die Bässe sind schon zu hören, wenn man in die Theodor-Körner-Straße einbiegt. Wobei: Eigentlich spürt man sie eher, ein dumpfer Beat, kontinuierlich, der dem Eingeweihten sagt, dass am Samstagabend im Löf wohl gefeiert werden dürfte. Und tatsächlich – am Karnevalssamstag, traditionell eher ein Tag zum Durchatmen in der Hoch-Zeit der närrischen Tage, sorgt DJ Hotte im Eventlokal für Schlagerstimmung. Drinnen ist es voll, aber nicht so voll, dass man sich nicht mehr bewegen, geschweige denn tanzen könnte. Und der DJ, nun, er kennt die Lieder, die die fantasievoll verkleideten Besucher im rot-weiß geschmückten Löf hören wollen – und er spielt sie in Endlosschleife und entsprechender Lautstärke, sehr zur Freude der Jecken, die deutlich in der Überzahl sind. Nur ganz selten sind Menschen ohne Kostüm zu sehen – es ist schließlich Karneval. Und da gehören Teufelchen, Hippies, Schotten mit Kilt, Clowns und Piratenbräute eben zwingend dazu.