Fahrt nach Auschwitz : Eine Reise, die berührt

Die Teilnehmer der Reise wurden immer nachdenklicher, je mehr Eindrücke sie in Auschwitz sammelten. Foto: Jörg Weller

Remscheid/Auschwitz Eine Gruppe aus Remscheid ist mit nachhaltigen Eindrücken aus Auschwitz zurückgekehrt.

Der Moment ist trügerisch: Die Sonne und der strahlend blaue Himmel lassen die Steinhäuser fast wie eine Filmkulisse wirken. Doch sie besitzen eine schlimme Vergangenheit und ihre Mauern erzählen von Schicksalen, die auch über 70 Jahre später noch tief bewegen.

Die Eindrücke, die die Gruppe interessierter Oberstufenschüler von ihrer Reise in das ehemalige Konzentrationslager (KZ) Auschwitz-Birkenau mit nach Hause nahmen, haben sich auch zwei Wochen danach noch nicht richtig gesetzt. „Es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Das war ja schon fast eine kleine Stadt. Und es ist so unfassbar riesig, da kann man das Ende nicht sehen“, sagt die 17-jährige Anna-Lena Lebernegg. Nachhaltig berührt haben sie die Habseligkeiten der Menschen, die wie Tiere eingepfercht in Zügen von den Nationalsozialisten ins KZ deportiert worden. Schuhe von kleinen Kindern, Koffer oder sogar Haare zeugen von der damaligen Zeit.

„Nach einer Zeit haben alle den gleichen Gesichtsausdruck“, erklärt Geschichtslehrer Jörg Weller, der die Reise auf private Initiative hin für die erste Woche der Osterferien organisierte. Das „Auschwitz-Gesicht“ nennt er den bedrückten Blick, den die 30 Teilnehmer haben, je mehr sie in der Gedenkstätte über die Menschen erfahren, die in den Baracken lebten und in den Gaskammern den Tod fanden. Mit der Zeit gingen alle gekrümmter, erzählt Weller weiter.

Das habe alle nachdenklich gemacht, sagt Lebernegg, der bei der fachkundigen Führung an einer Stelle auch die Tränen kamen. Selin Güntekin (18) berührten vor allem die privaten Fotos der Gefangenen: „Sie sahen auf den Bildern so glücklich aus. Das hätten auch ich und meine Familie sein können.“ Celine Gassen (18) ergänzt: „Ich habe mich geschämt für die Menschheit.“ Sie habe Angst, dass so etwas wieder passieren könnte, weil so viele Menschen so leicht manipuliert werden konnten.

Als besonders bedrückend empfanden alle die Gaskammer im Originalzustand. Die schwarzen Wände sind für viele Besucher oft unerträglich. „Ich habe mir vorgestellt, woran die Menschen wohl auf dem Weg dorthin gedacht haben und wie sie an den Wänden gekratzt haben“, beschreibt Jasfini Vaheesan (18). Gleichzeitig gibt sie zu, dass sie nicht wisse, ob sie etwa auch so mutig gewesen wäre wie Widerstandskämpferin Sophie Scholl.

Allen merkt man an, dass sie das Gesehene sehr bewegt, sie ein Stück weit verändert hat. Filme oder Dokus würden nicht annähernd das widerspiegeln, was man fühlt und denkt, wenn man direkt vor Ort ist, sagt Selin Güntekin. Etwa dann, wenn man vor dem heutigen See steht, der so idyllisch wirkt. Dort in der Grube sind bis 1945 die Leichen von mehr als 1,5 Millionen Menschen verbrannt worden.