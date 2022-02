„Ausbilder Schmidt“ in Remscheid : „Schackeline, fahr den Panzer vor!“

Noch immer zackig unterm roten Barett: Holger Müller, alias „Ausbilder Schmidt“, bei seinem Auftritt in der Schatzkiste. Foto: RP/Weitzdörfer, Wolfgang

Remscheid Zum Auftakt nach der erneuten Corona-Zwangspause war Holger Müller, alias „Ausbilder Schmidt“ in der gut besuchten Schatzkiste zu Gast. Im Gepäck hatte er sein neues Programm – ein Gag-Dauerfeuer aus dem „Schützengraben“.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Jahresauftakt in der Schatzkiste am Markt war gleichzeitig die erste Veranstaltung nach einer erneuten, längeren Corona-Pause. Der Pandemie war ja leider auch die eigentlich kurz vor Weihnachten geplante Premiere des hauseigenen Kabarett-Ensembles zum Opfer gefallen. Und am Donnerstagabend war es dann also wieder soweit - Holger Müller, wesentlich besser bekannt als seine Kunstfigur „Ausbilder Schmidt“ war zu Gast. Er war übrigens auch der letzte Künstler, der vor 23 Monaten in der Schatzkiste zu Gast war - ehe „wir eine kleine Pause gemacht haben“, wie es der künstlerische Leiter der Schatzkiste, Jürgen Scheugenpflug, mit einem kleinen Quäntchen Galgenhumor ausdrückte, ehe der Wuppertaler seinen Künstler des Abends mit dem einen oder anderen DOC-Seitenhieb gen Remscheid im Gepäck ankündigte.

Der Ausbilder, wie gewohnt mit rotem Barett auf dem Kopf sowie in Tarnhemd und ausgeblichener Khakihose gewandet, hatte ganz sichtlich Lust auf zotige Gags, die er im Sperrfeuertakt ins Publikum schoss. „Tach, ihr Pappnasen!“, rief er, das Publikum musste dann ein kerniges „Tach, Du Sack!“ zurückrufen. Damit war der Ton im Publikum gleich gesetzt.

Info Beliebte Kunstfigur: Ausbilder Schmidt Künstler Die Kunstfigur Ausbilder Schmidt wurde von Holger Schmidt um die Jahrtausendwende erfunden. Seitdem ist Müller als Bundeswehr-Ausbilder auf den Bühnen der Republik unterwegs - und war 2011 auch zu Gast in Kundus und Masar-e Sharif in Afghanistan. Programme Seit 2004 hat Ausbilder Schmidt bis heute neun Programme geschrieben und auf die Bühnen gebracht.

Zugegeben, das war nicht wirklich hochgeistige Kabarettkultur, was da von der Bühne kam. Das war eher die derbere Hausmannskost, das etwas angeranzte Kommissbrot aus dem Tornister. Aber wenn ein Programm schon den Titel trug: „Schackeline, fahr den Panzer vor!“, dann dürfte allen klar sein, dass hier keine feinen Wortspiele, keine hochgetürmten Wortkathedralen und keine locker dahinperlenden Sprachkunststücke zu erwarten waren.

Aber gut, wenn man sich darauf einlassen konnte, dann konnte man auch eine ganze Menge Spaß haben und sich köstlich amüsieren. Man durfte eben nicht zu zimperlich sein. Wenn der Ausbilder hobelte, dann fielen halt auch Späne. Etwa in der typischen Begrüßung zwischen Ausbilder und Rekruten respektive Publikum. „Moin, ihr Luschen!“, rief er, „Moin, Chef!“ kam es aus vielen Kehlen zurück. „Da hatte ich früher eine Erektion in der Hose. Heute ist da nur noch Pippi“, kommentierte der Chef launig. Das kam gut an, ebenso wie der ausführlich skizzierte Tagesablauf aus dem täglichen Drill der Rekruten Torben, Hermine und der titelgebenden Schackeline.

Beim zackigen Vortrag des Ausbilders fragte man sich beständig, ob er seinerzeit bei Herbert Grönemeyer in die Lehre gegangen sein könnte. Denn der Sprachduktus erinnerte tatsächlich sehr stark an Deutschlands Pop-Poeten Nummer eins, beim letzten Wort des Satzes ging die Stimme ganz oft nach oben, etwa wenn er über seine Hilfe beim Umzug seiner Bekannten Petra referierte. Da fehlte eigentlich nur eine bekannte Grönemeyer-Melodie im Hintergrund… Die Gags kamen dabei im Dauerfeuer von der Schützengraben-Bühne. „Jetzt fehlt nur noch der Herdanschluss - da kommt morgen der Elektriker, sagte die Petra. Darauf ich zur Petra: Hör mal, ich ruf doch auch nicht die UN, wenn ich Ladehemmung habe.“ Überflüssig zu erwähnen, dass dem Herdanschluss natürlich eine Explosion folgte. „Die Wohnung ist schön, aber nicht sicher. Wenn der Russe vor der Tür steht, hast du Pech gehabt, Petra.“

Der Ausbilder stand aber dann irgendwann vor ganz anderen Problemen. Nämlich einem eigenen Sohn, der sich als veganer Fridays-For-Future-Anhänger outete. „Veganer? Dann können wir ja gar nicht mehr zusammen in unser Stamm-Restaurant gehen. Das einzige vegane Gericht, das die haben, ist doch Hühnersuppe.“ Okay, der Scherz war sicherlich nicht der beste. Ganz im Gegensatz aber zu diesem Gag: „Wie heißt ein russischer Veganer? - Mooskauer.“ Der dauerte zwar einen Augenblick, bis er zündete, sorgte dann aber doch für ziemlich ausgiebigen Zwischenapplaus.